عاجل بالفيديو| وزيرة الصحة تصل المستشفى بمدينة نصر لتفقد مصابي التفجير

كتب : محمود معوض الخميس 26-12-2013 12:40

وصلت الآن دكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر للاطمئنان على حالة المصابين في حادث انفجار مدينة نصر.

اخبار متعلقة

خبير استيراتيجي: "الانفجارات" هدفها نشر الفوضى وعرقلة "خارطة الطريق"

عاجل| وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لتعديل خطة تأمين البلاد

زيادة: عمليات الإخوان تتركز شرق القاهرة.. وأتوقع استهداف الكنائس الفترة المقبلة

خبير أمني: انعدام وجود منظومة أمن وقائي سبب وقوع تفجير "مدينة نصر"

عاجل| تحريك أوتوبيس النقل العام الذي انفجرت قنبلة مدينة نصر أثناء مروره

أبوحامد يطالب بإجراءات حاسمة ضد الإخوان لإصرارهم على توجيه عمليات إرهابية ضد الشعب

رئيس هيئة التأمين الصحي: لا وفيات في "انفجار مدينة نصر"

عماد جاد عن تفجير مدينة نصر: الإخوان سيفعلون كل ما في وسعهم لترويع المواطنين وإرباك المشهد

"الوطن" تنشر أسماء المصابين الخمسة في تفجير "مدينة نصر"

بالصور| قوات الأمن تمشط منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة

سويلم: انفجار اليوم هدفه ترويع الشعب ومنع نزوله للاستفتاء على الدستور

عاجل| تعليقا على انفجار "مدينة نصر".. فاضل سليمان: بدأ سيناريو الجزائر.. و90% من ركاب الأتوبيس إخوان

عاجل| وفاة شخص وإصابة أربعة جراء انفجار عبوة ناسفة بـ"مدينة نصر"

عاجل| الحماية المدنية: لا خسائر حتى الآن في انفجار الخليفة الظاهر بـ"مدينة نصر"

عاجل| انفجار أمام مجمع مدارس "الملك فهد" بمدينة نصر

عاجل| الداخلية: الانفجار تسبب في إصابة 5 مواطنين نتيجة تطاير زجاج أتوبيس نقل عام

عاجل| "الوزراء" تعليقا على انفجار مدينة نصر: ماضون قدما لتحقيق خارطة الطريق

عاجل| النيابة تنتقل إلى مدينة نصر لمعاينة مكان الانفجار

عاجل| "الحماية المدنية" تناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن الأجسام المشتبه فيها

عاجل| الصحة: 5 مصابين في تفجير أتوبيس مدينة نصر ولا وفيات

عاجل| خبراء المفرقعات يبطلون مفعول قنبلة ثانية بـ"مدينة نصر"