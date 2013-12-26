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عاجل بالفيديو| وزيرة الصحة تصل المستشفى بمدينة نصر لتفقد مصابي التفجير

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عاجل بالفيديو| وزيرة الصحة تصل المستشفى بمدينة نصر لتفقد مصابي التفجير عاجل بالفيديو| وزيرة الصحة تصل المستشفى بمدينة نصر لتفقد مصابي التفجير

كتب : محمود معوض الخميس 26-12-2013 12:40

وصلت الآن دكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر للاطمئنان على حالة المصابين في حادث انفجار مدينة نصر.

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