بالفيديو| وزيرة الصحة عن انفجار "النقل العام": إصابة واحدة تتلقى العلاج بالعناية المركزة

كتب : سهيلة حامد الخميس 26-12-2013 13:25

أكدت مها الرباط، وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي، أنه لا وجود لحالات وفيات إثر انفجار العبوة الناسفة في مدينة نصر، وأشارت أن عدد المصابين وصلوا إلى 5 مصابين فقط، أحدهم يدعى رمضان مبروك غادر بنفسه من المستشفى.

وأشارت الرباط، في المؤتمر الصحفي المنعقد لوزارة الصحة من مستشفى التأمين الصحي، لوجود 4 حالات فقط موجودين بالمستشفى تتراوح إصاباتهم بين كدمات متفرقة بالجسم وتهتك في الساق.

كما أكدت أن الإصابة الرابعة هي الإصابة الخطيرة الخاصة بعبدالسلام محمود، وهي تهتك بالوجه والرأس وانفجار في العين وهو في حالة خطيرة وبالعناية المركزة الآن.

وأضافت أنه تم التعامل مع الحالات ويتم استجوابهم.

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