روبينيو: أنا باق مع ميلان حتى نهاية عقدي

/ أ ش أ / قال روبينيو مهاجم ميلان بأنه سوف يبقى على الأرجح في ناديه على الرغم من الشائعات الكثيرة التي ترددت في الفترة الأخيرة حول رحيله عن "الروسونيرى".

وقال اللاعب البرازيلي " يصعب علي أن أعود الآن إلى سانتوس حيث إننى مرتبط بتعاقد مع ميلان، أما الذى سيحدث في المستقبل فإن الله وحده هو الذى يعلمه".

وأضاف "ميلان لا يقدم موسما طيبا في الدورى هذا العام إلا أننا عوضنا ذلك في بطولة دوري الأبطال إذ أصبحنا الفريق الإيطالي الوحيد الذي وصل إلى الدور التالى، سنواجه أتليتكو مدريد الإسبانى وهو فريق قوي ولكننا سوف نكون أكثر من ند له".

وقد ذكرت الكثير من التقارير التي ترددت منذ اكثر من عام أن روبينيو البالغ من العمر 29 عاما سيعود إلى ناديه البرازيلي السابق سانتوس غير أن اللاعب أكد انه يعتزم احترام تعاقده مع ميلان فى الوقت الحالى على أقل تقدير.