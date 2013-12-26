أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روبينيو: أنا باق مع ميلان حتى نهاية عقدي

Google+ Print
روبينيو: أنا باق مع ميلان حتى نهاية عقدي روبينيو: أنا باق مع ميلان حتى نهاية عقدي

/ أ ش أ / قال روبينيو مهاجم ميلان بأنه سوف يبقى على الأرجح في ناديه على الرغم من الشائعات الكثيرة التي ترددت في الفترة الأخيرة حول رحيله عن "الروسونيرى".

وقال اللاعب البرازيلي " يصعب علي أن أعود الآن إلى سانتوس حيث إننى مرتبط بتعاقد مع ميلان، أما الذى سيحدث في المستقبل فإن الله وحده هو الذى يعلمه".

وأضاف "ميلان لا يقدم موسما طيبا في الدورى هذا العام إلا أننا عوضنا ذلك في بطولة دوري الأبطال إذ أصبحنا الفريق الإيطالي الوحيد الذي وصل إلى الدور التالى، سنواجه أتليتكو مدريد الإسبانى وهو فريق قوي ولكننا سوف نكون أكثر من ند له".

وقد ذكرت الكثير من التقارير التي ترددت منذ اكثر من عام أن روبينيو البالغ من العمر 29 عاما سيعود إلى ناديه البرازيلي السابق سانتوس غير أن اللاعب أكد انه يعتزم احترام تعاقده مع ميلان فى الوقت الحالى على أقل تقدير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع