صحفيون أردنيون يعتصمون أمام السفارة القطرية بعمان احتجاجا على حبس صحفيين

كتب : أ.ش.أ منذ 7 دقائق

نفذ عدد من الصحفيين الأردنيين ظهر اليوم اعتصاما أمام مقر السفارة القطرية بعمان احتجاجا على ما وصفوه بدورها المزعوم في اعتقال أمجد معلا رئيس تحرير موقع "جفرا نيوز" الإخباري ومالكه، نضال فراعنة، منذ نحو 100 يوم، على خلفية نشر الموقع شريط فيديو يسيء إلى أحد أمراء قطر.

وقال الكاتب الصحفي الأردني، حمادة فراعنة، شقيق مالك الموقع، لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، إن هذا الاعتصام يعد خطوة في إطار برنامج نظمه ووضعه مجلس نقابة الصحفيين الأردنية ، وسيتلوها خطوات أخرى منها تنظيم مهرجان تضامني بعد غد السبت يحضره ممثلو أحزاب ونقابيون ونواب في نقابة الصحفيين.

وأفاد فراعنة بأنه تم صياغة مذكرة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقع عليها نواب وقيادات ساسية وحزبية ونقابية للمطالبة بالإفراج عن الزميلين معلا، وفراعنة. مشيرا إلى أن هناك خطوات متتالية نحو الاحتجاج على استمرار توقيفهما وعرضهما على محكمة أمن الدولة حيث إن ذلك يتعارض مع القانون والدستور، قائلا "إننا نطالب بضرورة معالجة هذا الموضوع من قبل محكمة مدنية وليست عسكرية" .

وبدورها، قالت اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي، التي تأسست حديثا برئاسة نائب نقيب الصحفيين محمد سالم العبادي تحت شعار "بكفي"، والتي دعت لهذا الاعتصام، إن هذه الوقفة تأتي في سياق سلسلة من الفعاليات الصحفية لحماية الإعلاميين من التعسف الذي يتعرضون له ومن محاولات تقويض حريتهم وتدنيس قدسية الكلمة والقلم الحر .

ومن جهتهم، طالب الصحفيون السفارة القطرية بإعلان موقف بلادها، التي يكنون لها كل الاحترام والتقدير وما إذا كانت قد تدخلت بالفعل لدى السلطات الأردنية لاعتقال الزميلين معلا وفراعنة أم لا؟

كما لوح مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بالاستقالة احتجاجا على استمرار توقيف الصحفيين أمجد معلا ونضال فراعنة ومحاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة في قضية مطبوعات ونشر.

وقال المجلس، في بيان له، إنه يدرس خيار الاستقالة في الوقت الذي اعتصم فيه عشرات الإعلاميين والصحفيين أمام النقابة للمطالبة بالإفراج عن معلا وفراعنة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية كانت قد أوقفت الفراعنة ومعلا منتصف سبتمبر الماضي، قبل أن يتم تحويلهما إلى محكمة أمن الدولة التي وجهت لهما تهمة تعكير صفو علاقة المملكة مع دولة صديقة.