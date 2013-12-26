وقفة لأطباء الإخوان للمطالبة بالكادر والإفراج عن نقيب المهن الطبية

نظم منذ قليل العشرات من الأطباء التابعيين لجماعة الإخوان في اتحاد نقابات المهن الطبية وقفة أمام دار الحكمة “نقابة الأطباء” ، في القصر العيني ، للمطالبة بكادر الاطباء والمطالبة بالإفراج عن جمال عبد السلام نقيب اتحاد المهن الطبية .

وجاءت تلك الوقفة الاحتجاجية بعد اجتماع الجمعية العمومية لأتحاد نقابات المهن الطبية ، للمطالبة بالكادر ، مهددين بالاضراب العام ، إذا لم تنفذ مطالب الجمعية العمومية بشأن الكادر المنعقدة بنقابة الأطباء يوم الخميس الموافق 9 يناير .

فيما أعلن نبيل العطار أمين صندوق إتحاد النقابات الطبية السابق عن رفع دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للمطالبة بحل بمجلس النقابة واجراء انتخابات مبكرة بناءً على حبس نقيب المهن الطبية جمال عبد السلام ، لتبعييته لجماعة الإخوان بعد قرار الحكومة امس بإدراجها في التنظيمات الإهابية .