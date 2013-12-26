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وقفة لأطباء الإخوان للمطالبة بالكادر والإفراج عن نقيب المهن الطبية

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وقفة لأطباء الإخوان للمطالبة بالكادر والإفراج عن نقيب المهن الطبية وقفة لأطباء الإخوان للمطالبة بالكادر والإفراج عن نقيب المهن الطبية

جمال عبد السلام نقيب اتحاد المهن الطبية

نظم منذ قليل العشرات من الأطباء التابعيين لجماعة الإخوان في اتحاد نقابات المهن الطبية وقفة أمام دار الحكمة “نقابة الأطباء” ، في القصر العيني ، للمطالبة بكادر الاطباء والمطالبة بالإفراج عن جمال عبد السلام نقيب اتحاد المهن الطبية .

وجاءت تلك الوقفة الاحتجاجية بعد اجتماع الجمعية العمومية لأتحاد نقابات المهن الطبية ، للمطالبة بالكادر ، مهددين بالاضراب العام ، إذا لم تنفذ مطالب الجمعية العمومية بشأن الكادر المنعقدة بنقابة الأطباء يوم الخميس الموافق 9 يناير .

فيما أعلن نبيل العطار أمين صندوق إتحاد النقابات الطبية السابق عن رفع دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للمطالبة بحل بمجلس النقابة واجراء انتخابات مبكرة بناءً على حبس نقيب المهن الطبية جمال عبد السلام ، لتبعييته لجماعة الإخوان بعد قرار امس بإدراجها في التنظيمات الإهابية .

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