أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بروتوكول بين "الصحفيين" والتمويل العقارى لتوفير 600 وحدة سكنية

Google+ Print
بروتوكول بين "الصحفيين" والتمويل العقارى لتوفير 600 وحدة سكنية بروتوكول بين "الصحفيين" والتمويل العقارى لتوفير 600 وحدة سكنية

بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق بين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمهندسة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى لتوقيع برتوكول تعاون بخصوص شقق مدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى عدد من الشقق فى عدة محافظات، لتوفير عدد 600 وحدة سكنية، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة السادسة "ابنى بيتك" جنوب طريق الواحات بمساحة 63 مترا كاملة التشطيب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365