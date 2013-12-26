بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق بين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمهندسة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى لتوقيع برتوكول تعاون بخصوص شقق مدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى عدد من الشقق فى عدة محافظات، لتوفير عدد 600 وحدة سكنية، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة السادسة "ابنى بيتك" جنوب طريق الواحات بمساحة 63 مترا كاملة التشطيب.
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بروتوكول بين "الصحفيين" والتمويل العقارى لتوفير 600 وحدة سكنية
بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق بين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمهندسة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى لتوقيع برتوكول تعاون بخصوص شقق مدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى عدد من الشقق فى عدة محافظات، لتوفير عدد 600 وحدة سكنية، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة السادسة "ابنى بيتك" جنوب طريق الواحات بمساحة 63 مترا كاملة التشطيب.