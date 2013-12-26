"مدينة الأقصر" تنسق مع هيئة المساحة لإنهاء ملف تعويضات منطقة الحمام

قال أحمد همام سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، إن سلطات مجلس مدينة الأقصر تتواصل حاليا مع المكتب الفنى وهيئة المساحة لإنهاء ملف التعويضات بمنطقة الحمام، والتى تقع ضمن المرحلة الثانية لقرار مجلس الوزراء رقم 3109 لسنة 2010 للمناطق العشوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع " اليوم المفتوح" الذى عقده السكرتير العام بمجلس مدينة الأقصر ، ظهر اليوم الخميس، للوقوف على مشكلات المواطنين، والتى تلخصت فى طلبات متعلقة بشأن استخراج تراخيص مبانى بحوض عوض رقم 5 ، والتى سيتم دراستها والرد عليها، وأخرى تتعلق باستخراج تراخيص ورش داخل مدينة الأقصر ، والتى صدر بشأنها القرار 156 لسنة 2004 ، والذى ينص على وقف تراخيص الورش داخل المدينة.

وفى ذات السياق ، تقدم أحد المواطنين بطلب يفيد برغبته فى عمل كشك بالمنطقة الواقعة بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالعوامية، وبناء على هذا الطلب المقدم صرح " همام " بأن هناك القرار رقم 536 لسنة 2007 والمتضمن بحظر إنشاء أكشاك داخل المدينة.

كما أبدت إحدى المواطنات رغبتها فى توصيل المرافق للطابق الذى تقيم فيه بأحد العقارات بشارع التلفزيون، وأفاد عادل حسن مسئول المرافق بالمدينة بأنه لا يجوز توصيل المرافق للعقارات المخالفة.



>