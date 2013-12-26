الداخلية: دوريات من كلاب وسيارات وأجهزة لكشف المتفجرات في الشوراع

كتب : محمد بركات منذ 47 دقيقة

أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية، خلال الاجتماع الذي عقده مع مساعديه، ظهر اليوم، أن ما تشهده البلاد من وقائع إرهابية، والتي كان آخرها التفجير الذي وقع صباح اليوم بمدينة نصر، وأسفر عن وقوع 5 مصابين، كشفت عن هوية تلك الجماعات وأغراضها الدنيئة.. وطمأن جموع الشعب المصري بأن وزارة الداخلية لن تستكين أجهزتها في مواجهة الجماعات الإرهابية، التي تهدف إلى بث الخوف في نفوس المواطنين؛ سعيا وراء تعطيل خارطة الطريق التي باتت معالمها تظهر للقاصي والداني داخل البلاد وخارجها.

وقال الوزير، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل لمواجهة تلك الأخطار التي تحيق بالبلاد، من خلال خطط أمنية تعتمد على نشر دوريات من كلاب كشف المتفجرات واستخدام سيارات وأجهزة كشف المفرقعات في مختلف الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، ونشر خدمات أمنية إضافية لتأمين كافة المنشآت والمحاور الهامة والحيوية بما فيها الأبنية التعليمية من مدارس وجامعات بالتنسيق الكامل مع قواتنا المسلحة.. وشدد إبراهيم، على الحسم فى مواجهة أية مظاهرات مخالفة للقانون يقوم بها أعضاء الجماعة الإرهابية.