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زعزوع: خطوط مباشرة بين دول الخليح والغردقة لدعم السياحة العربية

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زعزوع: خطوط مباشرة بين دول الخليح والغردقة لدعم السياحة العربية زعزوع: خطوط مباشرة بين دول الخليح والغردقة لدعم السياحة العربية

كتب : صلاح عبدالله منذ 21 دقيقة

قال وزير السياحة، هشام زعزوع، إنه سيتم افتتاح خطوط مباشرة قريبا بين دول الخليج ومدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه سيتم غدا الاحتفال بوصول أول رحلة طيران مباشرة من الكويت إلى شرم الشيخ.

وأضاف "زعزوع" خلال مشاركته اليوم في افتتاح محطة الغاز الطبيعي مع وزير البترول بمدينة الغردقة، أن عددا من أميرات دول الخليج من الكويت والبحرين والإمارات افتتحن صندوقا لدعم ينطلق من دولة الكويت، وتمت مقابلتهن والترحيب بفكرتهن لمساعدة مصر في الخروج من أزمتها، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة روتانا الفنية لإقامة عروض فنية بالمناطق السياحية لترويج السياحة بمصر.

وأوضح الوزير أن هناك اتفاقية من الشركة الوطنية للطيران لتسيير رحلات مباشرة من باريس ولندن إلى مدينة الأقصر، لافتا إلى أن محافظات الصعيد السياحية ربما تفتقد قليلا السائحين الفرنسيين لعدم وجود طيران مباشر.

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