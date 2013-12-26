2013 عام إحياء نظام الأسد

تواصل مسلسل إراقة دماء الآلاف من الأبرياء في سوريا في 2013 ، ولكن على النقيض تدفقت الدماء في عروق نظام الرئيس السوري بشارالأسد بعد أن كان يلفظ أنفاسة الأخيرة .

فمنذ الشرارة الأولى للثورة السورية في مارس 2011 وسط إندلاع ثورات الربيع العربي وكان موقف المعارضة السورية قوياً دولياً ولكن الأحداث قد إختلفت كثيراً في 2013 حيث تم تبادل الأدوار بين الأسد وهو ممسك بدفة الحكم بقوة كبيرة وتارة نرى المعارضة السورية تمسك الدفة بقوة اكبر وبقي هذا الشد و الجذب مستمراً إلى الآن ولا أحد يستطيع أن يؤكد ما ستستقر عليه الأوضاع بسوريا.

الشرارة الأولى للثورة السورية وتطور الأحداث

و عند مرورنا بالأحداث بسوريا نراها بدأت باحتجاجات وتظاهرات ضد نظام الأسد وذلك بعد إنفجار سلسلة ثورات الربيع العربي والتي اندلعت في الوطن العربي مطلع 2011، وخصوصاً الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية.

فقد قام بعض الناشطين من المعارضة السورية بدعوات على” الفيس بوك “للتظاهر وذلك في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد وكانت الاحتجاجات قد انطلقت ضد الرئيس بشار الأسد وعائلته التي تحكم البلاد منذ عام 1971 تحت غطاء حزب البعث العربي الاشتراكي تحت سلطة قانون الطوارئ منذ عام 1963 ، قاد هذه الاحتجاجات الشبان السوريون الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ورفعوا شعار: «الله، سوريا، حرية وبس»، لكن قوات الأمن والمخابرات السورية وميليشيات موالية للنظام (عُرفت بالشبيحة) واجهتهم بالرصاص الحي فتحوّل الشعار إلى «الشعب يريد إسقاط النظام» ، في حين أعلنت الحكومة السورية أن هذه الحوادث من تنفيذ متشددين وإرهابيين من شأنهم زعزعة الأمن القومي وإقامة إمارة إسلامية في بعض أجزاء البلاد.

وفي أول ظهور علنيٍ له منذ بدء حركة الاحتجاجات، وتحت الضغط المتزايد أعلن بشار في 7 أبريل عن منح الجنسية لآلاف من المواطنين الأكراد في سوريا بعد حرمانهم منها لعقود، و تشُكيل حكومة جديدة للبلاد عوضاً عن القديمة . ثم أعلن بشار الأسد عن رفع حالة الطوارئ في البلاد بعد 48 عاماً متصلة من فرضها.

تأسيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلاف لمجموعات معارضة بالثورة السورية. تشكل الائتلاف في الدوحة، قطر في نوفمبر 2012 ، انتخب الداعية معاذ الخطيب، إمام المسجد الأموي في دمشق سابقا رئيسا للائتلاف، ويعتبر من المعتدلين.

وعملت المعارضة لتأسيس الإئتلاف هو انشاء قوة موازية للنظام السوري وتدويل القضية ولإمكانية المباحاثات المنظمة.

تبادل الإتهامات بين المعارضة والنظام بإستخدام الأسلحة الكيماوية

وصلت ذروة الأزمة السورية عند الهجوم الكيميائي على الغوطة وهي مجزرة وقعت في شرق دمشق الأربعاء 21 أغسطس الماضي، راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.

حدث الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق.

ردت الحكومة السورية على التقرير الامريكي الذي خلص الى ان القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية ضد المعارضين، بما في ذلك غاز الاعصاب، بأنه “حافل بالأكاذيب”.

وقد تبادل كل من النظام والمعارضة المسلحة الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المجزرة، كما طالبت قوى عربية وغربية بتحقيق وببحث الحادث في مجلس الأمن.

حسب رواية الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فإن قوات من اللواء 155 التابعة للجيش السوري والمتمركزة بمنطقة القلمون قامت وابتداء من الساعة 2:31 فجراً بالتوقيت المحلي بإطلاق 16 صاروخاً، وكانت هذه الصواريخ تستهدف مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة من ذلك سقطت صواريخ اخرى على الجهة الشرقية من مدينة زملكا بدمشق، وفي 2:40 فجراً استهدف القصف بلدة عين ترما بصواريخ أصابت منطقة الزينية ، وبعد دقيقتين، تم إطلاق 18 صاروخاً استهدفت مناطق الغوطة الشرقية بدمشق، فسقط صاروخ بين زملكا وعربين، واستمر إطلاق الصواريخ حتى الساعة 5:21 فجراً، بسقوط صاروخين، استهدفا مدينة المعضمية في الغوطة الغربية ، وقد بدأ وصول الحالات إلى المستشفيات من الساعة 6:00 صباحاً.

الا ان صالح مسلم الزعيم الكردي المعارض صرح بانه لايعتقد ان الحكومة السورية هي المسؤولة عن الهجوم. واضاف بان الرئيس السوري ليس غبيًا ليستعمل السلاح الكيميائي قرب دمشق وعلى بعد خمسة كيلومترات فقط من الفندق الذي يقيم فيه المفتشين الاميين، بل ان لا حاجة لاستعمال السلاح اصلا لان القوات السورية هي المتوفقة ميدانيا، وانما تم استعمال السلاح من قبل جهات لم يسمها لتحميل الحكومة السورية المسؤولية واثارة رد فعل دولي ضدها.

من جهة أخرى، كانت روايات النظام السوري متضاربة، ففي البدء نفى وقوع هجوم بالأسلحة الكيميائية واتهم قنوات خليجية بمحاولة حرف لجنة التحقيق الأممية عن هدفها بالتحقيق في هجوم سابق وقع في خان العسل. في هذا السياق اتهمت روسيا المعارضة بتزوير صور ضحايا الهجوم. بعد تزايد الأنباء والتقارير الدولية عن الهجوم بما في ذلك تقرير منظمة أطباء بلا حدود، أصدر الجيش السوري رواية مختلفة عما حصل، فاتهم قوات المعارضة المسلحة بشن الهجوم من المناطق التي تخضع لسيطرتها. واتهمت الحكومة السورية المعارضة بتنفيذ الهجوم لمنح حجة لقوى اجنبية لضرب سوريا، وان جنودا سوريين عثروا على اسلحة كيماوية في انفاق للمعارضة المسلحة في ضاحية جوبر وان بعضهم تعرض للاختناق .

أعلنت روسيا أن أقمارها الإصطناعية التقطت صورًا تبين أن طرفاً في المعارضة أطلق صاروخين على الغوطة من منطقة دوما عند الواحدة والدقيقة الخامسة والثلاثين من ليل الأربعاء. ويقول الروس أن الصاروخين، وهما من تصنيع محلي ويحملان موادا كيميائية، انطلقا من المنطقة التي يسيطر عليها (لواء الإسلام) الذي يقوده زهران علوش، وهو أبرز قوى المعارضة المسلحة في الغوطة، حيث ينشر فيها ما يقارب 25 ألف مقاتلا لاستخبارات الألمانية.

في المقابل، قدمت الاستخبارات الألمانية تقريراً جاء فيه أن اتصالاً جرى بين مسؤول كبير من حزب الله والسفارة الإيرانية في بيروت أشار خلاله مسؤول الحزب إلى مسؤولية بشار الأسد عن الهجوم وإلى أنه بدأ يفقد أعصابه.

ثم قدمت الاستخبارات الألمانية تقريرا يشير إلى أن السلاح الكيميائي قد يكون استعمل بدون علم الرئيس السوري بشار الأسد أو تفويض منه وأنه كان قد رفض استخدام قواته للسلاح الكيميائي ضد المعارضة في مرات سابقة.

اوباما يهدد الأسد بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا

قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما في 31 من اغسطس الماضي توجيه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد، مؤكداً أنه يملك السلطة لاتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى الكونجرس، لكنه أكد أنه طلب من الكونجرس تفويضه باستخدام القوة ضد نظام الأسد.

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما ما حدث في الغوطة بأنه “أسوأ مجزرة بالسلاح الكيماوي في القرن الـ 21 ارتكبها نظام الأسد”، واصفاً “الأسد بأنه وحش”.

وقال أوباما إن الولايات المتحدة “ستحاسب الأسد بدون تفويض من مجلس الأمن”، وأوضح أوباما بخصوص توقيت الضربة العسكرية أنها قد تكون غدا أو الأسبوع المقبل أو بعد شهر، موضحاً أن العمل العسكري الأميركي ضد نظام الأسد لن يتضمن تدخلاً برياً.

ولاحظ أوباما أن نظام الأسد يهدد حلفاء واشنطن في المنطقة، وأضاف أنه يحترم آراء من دعوا إلى الحذر في سوريا، ويعتقد أنه يجب على أميركا أن تدرك تكاليف عدم القيام بأي تحرك هناك.

وسجل أوباما أنه يعلم أن الشعب الأميركي سئم من الحرب، وأنه لا يفكر في نشر قوات أميركية على الأرض، لكنه قال “يجب إظهار جدية الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها”.

وبخصوص الجدل القانوني مع الكونغرس حول مشروعية الضربة العسكرية، كشف أوباما أنه طلب من الكونغرس تفويضه بالضربة العسكرية على أساس الأمن القومي، مؤكداً أن “أميركا لا يمكنها بل يجب ألا تغض الطرف عما حدث في دمشق”، وأضاف يقول أوباما “أميركا مستعدة لتوجيه ضربة في الوقت الذي تختاره”.

وكشف مسؤولون أميركيون أن أوباما تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قبيل إلقاء بيانه حول ضرب سوريا.

و جاءت روسيا بمبادرة لتنقذ الوضع المتأزم و قد رحبت الحكومة السورية بالمبادرة الروسية تقضي بوضع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية ومن ثم تدميرها بسرعة، من أجل تفادي أي عمل عسكري غربي ضدها.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالعرض الروسي، مؤكدًا على أهمية البحث عن سبيل لعقد مؤتمر “جنيف2 “للسلام المتعثر القيام به حتى الآن.

كما حث سوريا على الموافقة على نقل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية والمواد الكيماوية التي تصنع منها الى مناطق آمنة داخل سوريا ليتم التخلص منها باشراف الامم المتحدة.

الجماعات المتطرفة تقوي موقف بشار

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كما أن الخلافات بين الجماعات الإسلامية المتشددة والجيش السوري الحر زاد من قوة الأسد ، ففي مطلع ديسمبر الحالي أعلن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر سليم أدريس الحرب على الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بالقاعدة في سوريا واستعداد مقاتلي المعارضة للقتال إلى جانب القوات الحكومية لطرد القاعدة.

و أيضاً من أهم ما أعاد التعاطف العالمي لنظام الرئيس بشار الأسد فيديو اكل أحد المتشددين كبد جندي نظامي سوري .

حيث قالت الولايات المتحدة إنها أصيبت بالهلع بعد مشاهدتها لمقطع فيديو مصور يظهر فيه أحد قادة المعارضة السورية، وهو يأكل قلب وكبد أحد عناصر الجيش النظامى السورى بعد قتله.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية باتريك فينتريل، إن مثل هذه الأعمال الطائفية الوحشية تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الإنسانى الدولى وتصب “مباشرة فى مصلحة النظام”.

وأضاف فينتريل”لقد أثرنا هذا العمل الشنيع فى محادثاتنا الأخيرة مع قادة المجلس العسكرى الأعلى، الذين أكدوا لنا أنهم لا يساندون مثل هذه الأعمال، وأن هذا لا يمثل الغالبية العظمى من المعارضة المسلحة”.

في الوقت التي اتهمت فيه منظمة العفو الدولية الخميس مجموعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامتها على الأراضي التي تسيطر عليها في سوريا. وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان إن بين السجناء لدى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) أطفالاً بالكاد يصل عمر بعضهم إلى ثماني سنوات وإن قاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف “قاسية وغير إنسانية”.

ما ترتب عليه إرتفاع شعبية الأسد حيث أعلن نظام بشار الأسد مرارًا أن من حق الرئيس السوري أن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2014.

و قد اتهمت روسيا في 19 ديسمبر الجاري حليفها الرئيس السوري بشار الأسد بتصعيد التوتر في سوريا بتصريحاته حول احتمال مشاركته في الانتخابات الرئاسية في 2014 في ظل النزاع المسلح الجاري. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن “مثل هذه التصريحات تؤجج التوتر ولا تساهم بتاتا في تهدئة الوضع”.

جنيف 2

وبعد أشهر من التحضير والخلافات حول موعد انعقاد مؤتمر جنيف -2 لحل الأزمة السورية ، تم الإتفاق على عقده في 22 يناير المقبل بمشاركة ما يقرب من 30 دولة ، وذلك في وقت يعيش فيه الجيش النظامي انتصارات عديدة خاصة في مدينة حلب الاستراتيجية .

ويبدو أن 2014 لن تشهد إزاحة الأسد مع إنتهاء فترته الرئاسية ، خاصة أن دوائر غربية تحدثت عن عدم ممانعتها في استمراره على سدة الحكم ولكن بصلاحيات أقل.