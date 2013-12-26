لجنة إدارة أموال وأصول “الإخوان” تعقد مؤتمراً صحفيًا الأسبوع المقبل لتوضيح أعمالها

يعقد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية “الإخوان المسلمين” الإرهابية، المشكلة من وزير العدل بناء على قرار من مجلس الوزراء، في ضوء الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها، مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع المقبل.

وسوف يعلن المستشار عزت خميس خلال المؤتمر القرارات التي انتهت إليها اللجنة والإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، في ضوء ما توافر لديها من بيانات ومعلومات حول مصادر أموال وأصول جماعة “الإخوان” واختصاصات اللجنة.

يشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية “الإخوان” كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم “الإخوان” بجمهورية مصر العربية، وجماعة “الإخوان المسلمين” المنبثقة عنه، وجمعية “الإخوان المسلمين” وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.

كما تضمن القرار التحفظ على أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.

أ ش أ