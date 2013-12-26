ضبط 5 مستخلصين جمركيين لتزويرهم مستندات إفراج عن أدوية ومعدات طبية بمطار القاهرة

ضبطت مباحث قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى عصابة مكونة من 5 مستخلصين جمركيين تقوم بتزوير المستندات الخاصة بالإفراج عن الأدوية والمعدات الطبية، مما تسبب فى ضياع قيمة الجمارك على الدولة.

وكانت معلومات قد وردت إلى مباحث القرية تفيد باعتزام هؤلاء المستخلصين الجمركيين الإفراج عن 250 كيلوجراما من الأدوية الخاصة بالتخسيس والمكملات الغذائية القادمة من لبنان بمستندات مزورة، فتم التنسيق مع جمارك قرية البضائع حتى تم ضبطهم وهم يقدمون للجمارك مستندات الإفراج المزورة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بهذا العمل لصالح عدة صيدليات بالإسكندرية، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.

أ ش أ