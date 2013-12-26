مصدر بالعليا للانتخابات: الانتهاء من قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الاستفتاء الأحد

قال مصدر قضائي بالللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة ستنتهي من اعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة المشرفين على الاستفتاء علي الدستور يوم الاحد القادم وبعدها سيتم الاعلان عن توزيع القضاة طبقا لتلك القاعدة.

وأضاف المصدر أن توزيع القضاة اعتمد علي عامل واحد وهو مراعاة محل اقامة القضاة بحيث يكون القاضي مشرفا علي لجنة بمكان محل اقامته او بالقرب منها.

وأضاف ان عدد القضاة التى تحتويهم قاعدة البيانات هم 15 الف قاضيا من جميع الهيئات القضائية للاشراف علي الاستفتاء.

كان الرئيس المؤقت عدلي منصورى قد دعي الى اجراء الاستفتاء علي تعديلات دستور 2012 المعطل يومي 14 و15 يناير القادم.