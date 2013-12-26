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“التيار الشعبي” بالقليوبية يدين حادث تفجير أتوبيس مدينة نصر

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“التيار الشعبي” بالقليوبية يدين حادث تفجير أتوبيس مدينة نصر “التيار الشعبي” بالقليوبية يدين حادث تفجير أتوبيس مدينة نصر

التيار الشعبى

أدان جمال الصعيدي عضو التيار الشعبي بالقليوبية،الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بمدينة نصر مضيفاً أن الحادث استمراراً لمسلسل الإرهاب الذي تنتهجه الجماعة المحظورة ضد الشعب المصري.

وأضاف أن هذا التفجيركان متوقعاً خاصة وأن عملية الإستفتاء علي الدستور قد اقتربت.

وأضاف أنه متوقع زيادة العمليات الإرهابية في الفترة القادمة، ويجب علي أجهزة الأمن أن تأخذ الحيطة والحذر.

وأكد الصعيدي أن وزير الداخلية يثبت فشله يوماً بعد آخر لأنه متقاعس عن حماية المواطنين ، وطالب الصعيدي بحكومة قوية تأخذ حق المواطن.
> وأضاف من المعروف أن وراء الحادث الإجرامي بمدينة نصر الجماعة المحظورة وخاصة بعد إعلانها جماعة إرهابية.

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