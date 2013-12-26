العاصفة الثلجية بأمريكا وكندا تقتل 27 شخصًا وتقطع التيار الكهربائي عن نصف مليون منزل

أدت العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة وكندا، والتي تعد الأقوى منذ سنوات، إلى إنقطاع التيار الكهربائي عن نصف مليون منزل، وأودت بحياة 27 شخصا معظمهم نتيجة حوادث مرورية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الخميس أن جهودا تبذل من أجل إعادة التيار إلى هذه المنازل قبل السبت المقبل.

وأدت العاصفة أيضا إلى حرمان الآلاف من وسائل الطاقة في مقاطعة كيوبيك ونيو برنزويك الكنديتين، فيما تأثرت الولايات من “مين” حتى “ميتشجن” بالظروف المناخية السيئة.

وحذرت الأرصاد الجوية في كندا في وقت مبكر من الأسبوع الجاري من استمرار العاصفة الثلجية بسبب تدني درجات الحرارة دون الصفر.

وتأتي تلك التغيرات المناخية السيئة قبل أيام من أعياد الكريسماس ويأمل العديد من المواطنين في عودة التيار الكهربي لمنازلهم للاحتفال بالأعياد.

أ ش أ