ضبط 200 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالقليوبية

تمكن النقيب محمد علاء فاروق الضابط بفرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بالاشتراك مع ضباط ادارة مباحث التموين بالمديرية من ضبط السياره رقم 6329 ق ج أ قيادة “محمد احمد فهمى 20 سنة ” سائق “بدون رخصتى قيادة وتسيير” محمله بعدد 200 شيكارة دقيق بلدى إستخراج 82% من إنتاج شركة مطاحن المجموعه المتحدة بمدينة 6 اكتوبر ، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات وانه كان فى طريقه لمدينة الاسماعيلية للاتجار بها فى السوق السوداء .

وبسؤال تباع السيارة المدعو محمود عبد العزيز صالح 24 سنة” ردد ذات المضمون.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33085 جنح مركز القناطر الخيريه لسنة 2013 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.