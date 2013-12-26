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مباشر - غزل المحلة 2-1 الداخلية، الاتحاد 1-1 الرجاء، الجونة 0-0 المقاصة

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مباشر - غزل المحلة 2-1 الداخلية، الاتحاد 1-1 الرجاء، الجونة 0-0 المقاصة مباشر - غزل المحلة 2-1 الداخلية، الاتحاد 1-1 الرجاء، الجونة 0-0 المقاصة

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث ثلاث مباريات من الجموعة الأولى بالدوري الممتاز تقام في تمام الثانية ظهرا.

ويتواجه كلا من للمقاصة مع الجونة والداخلية مع غزل المحلة والاتحاد السكندري مع الرجاء.

غزل المحلة × الداخلية

- على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تقدم غزل المحلة على الداخلية بهدف حسام عرفات لاعب الزمالك السابق.

- في الدقيقة 35 ينطلق أحمد تمساح من وسط الملعب ويراوغ أكثر لاعب من بينهم حسن مصطفى، ثم ينهي الهجمة بمراوغة عمرو الصفتي والتسديد داخل المرمى.

- في الدقيقة 45 يتقدم ماندو لغزل المحلة بعد أن راوغ مدافع الداخلية داخل منطقة الجزاء.

الاتحاد السكندري × الرجاء

- في مباراة أخرى يتقدم محمد حمدي للاتحاد السكندري على الرجاء في الدقيقة 23.

- الرجاء يدرك التعادل بهدف من ركلة جزاء عن طريق محمد سعيد.

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فيديو اليوم السابع

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