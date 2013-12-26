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أجمل تصاميم ما قبل الخريف من Jason Wu

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أجمل تصاميم ما قبل الخريف من Jason Wu أجمل تصاميم ما قبل الخريف من Jason Wu

قدم المصمم الأمريكي ذو الأصول الأسيوية مجموعته لموسم ما قبل خريف 2014، وقد أبهرتنا بأناقة تفاصيلها كالعادة، بحيث أبرز المصمم في هذه المجموعة الجانب الأنثوي الناعم من كل سيدة فطغت عليها الفساتين الناعمة ذات القصات الأنيقة.
لفتنا أحد الاتجاهات التي ظهرت بشكل فريد في تصاميم مجموعة ما قبل الخريف للمصمم Jason Wu، وهي الكشكشات الناعمة التي نتوقع أن تكون أبرز اتجاهات العام المقبل. وبالتأكيد لا يتخلى Wu عن لمسته الفريدة في كل مجموعة، إذ أضاف العديد من القطع الجلدية الجريئة كالتنورة القصيرة، والجاكيت الجلدي الجريء.
شاهدي معنا أجمل ما قدم المصمم Jason Wu.

 

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سيدتي