أجمل تصاميم Armani على السجادة الحمراء

تتكرر لمسات المصمم الإيطالي جورجيو أرماني على السجادة الحمراء في كل موسم، فتصاميمه تحجز لمن ترتديها مكاناً في أعلى قائمة أجمل النجمات لأشهر مجلات الموضة، لما تتمتع به من بساطة في التصميم، ودقة في التفاصيل، ونلاحظ غالباً عشقه للألوان الحيادية كالرمادي واللحمي، وهذا ما يجعل أزياءه من الأكثر تداولاً بين النجمات.

يعتقد المصمم الشهير بأن الأزياء ما هي إلا تعبير عن شخصية الفرد وأفكاره، فيقدم في تصاميمه خيارات متعددة ترضي جميع السيدات، ومنها: البدل الأنيقة التي اختارتها النجمة Victoria Justice والنجمة Janet Jackson، والفساتين الأخاذة التي تظهر جاذبية كل سيدة.

Cate Blanchett هي من أبرز المعجبات بالمصمم جورجيو أرماني، وقد شاهدناها متألقة بتصاميمه في مناسبات مختلفة، منها: حفل توزيع جوائز السينما والتلفزيون في أستراليا، حيث اختارت فستاناً براقاً باللون الأحمر، ومهرجان "نيويورك" السينمائي، حيث ظهرت متألقة بفستان لحمي ناعم.

وصلت النجمة Jessica Chastain إلى قائمتنا لأجمل فساتين السهرات في 2013 بإطلالتها الأخاذة التي ظهرت بها في حفل الأوسكار، وخطفت الممثلة الأسترالية الأنيقة Nicole Kidman الأضواء في مهرجان "كان" السينمائي بالفستان الأبيض الجذاب الذي حمل توقيع أرماني.

وللنجمات الشابات نصيب من أزياء هذا المصمم المبدع، فقد اختارت كل من: Ashley Benson، وKiernan Shipka، وHailee Steinfeld تصاميمه في إطلالات عصرية أنيقة.

شاهدي معنا أجمل تصاميم جورجيو أرماني على السجادة الحمراء وأخبرينا برأيك.

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