20 فستاناً ننصحك بها لليلة رأس السنة

من بين المجموعات الكثيرة التي قدّمها المصممون لهذا الموسم، اخترنا لك 20 فستاناً لتكون دليلك إلى إطلالتك في ليلة رأس السنة. فسواء كنت صاحبة ذوق كلاسيكية أو جريء، سوف تجدين طلبك في هذه المجموعة. بعض التصاميم جاءت بسيطة، خالية من التطريزات والتخريمات، تليق بكل أنثى تهوى التمتع بإطلالة هادئة وأنيقة في الوقت نفسه، كفساتين سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo وريم عكرا Reem Acra ورالف لوران Ralph Lauren... وغيرها، التي اكتف بفخامة أقمشتها وقصاتها. فيما جاءت تصاميم أخرى غنية بالأحجار والباييت، لتزيد من بريق الإطلالة وتجعلها لافتة للنظر، كتصاميم دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana وجيني بيكهام Jenny Peckham وسان لوران باريس Sain Laurent Paris، التي تلألأت بزخرفاتها وترصيعاتها البرّاقة.

انتقي الفستان الذي يناسب ذوقك وشخصيتك، وأخبرينا بما كان خيارك.

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