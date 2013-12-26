ترحيل أربعة مهاجرين مصريين من "الزنتان" الليبية لإصابتهم بأمراض معدية

كتب : أ.ش.أ الخميس 26-12-2013 13:27

قام مكتب حصر وتنظيم العمالة بمدينة "الزنتان" الليبية بترحيل أربعة مصريين جراء إصابتهم بأمراض معدية.

وذكرت صحيفة "ليبيا الجديدة"، اليوم، نقلا عن محمد صالح مدير مكتب حصر وتنظيم العمالة بـ"الزنتان"، أن المكتب قام بكافة الفحوصات الطبية لهؤلاء الأشخاص، ما أظهر النتائج إصابتهم بأمراض معدية وتم على إثرها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ترحيلهم عبر مطار طرابلس الدولي.

وأضاف أن هناك خمس حالات إصابة أخرى من العمالة الإفريقية من النيجر وغينيا الاستوائية متواجدة بالحجر الصحي للمكتب، وسيتم نقلهم إلى أحد مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، في حالة توفرت وسيلة النقل التي تعد من أهم المشاكل التي تعيق عمل المكتب.

وطالب "صالح" الحكومة المؤقتة بضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه المكاتب من السيارات لنقل الحالات المصابة أثناء ترحيلها من المكتب لمراكز الإيواء ومعامل التحليل وذلك لإجراء الفحوصات الطبية إضافة إلى البنية التحتية للمكتب.