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استقالة مدير قناة "المنار" اللبنانية بعد اعتذاره عن تغطية القناة للأحداث في البحرين

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استقالة مدير قناة "المنار" اللبنانية بعد اعتذاره عن تغطية القناة للأحداث في البحرين استقالة مدير قناة "المنار" اللبنانية بعد اعتذاره عن تغطية القناة للأحداث في البحرين

كتب : وكالات: منذ 37 دقيقة

قالت وسائل إعلام لبنانية وإيرانية إن مدير عام قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، قدم استقالته من منصبه، بعد أيام على الجدل الذي تسبب به عندما قدمت القناة اعتذارها للبحرين عن الطريقة التي غطت عبرها الأحداث في المملكة، وهي خطوة اضطر الحزب إلى التنصل منها.

وقالت صحيفة "السفير" اللبنانية المقربة من الحزب إن "مدير القناة، عبدالله قصير، توجه إلى إيران بعد قبول استقالته". بينما قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "قصير، وهو نائب سابق عن حزب الله استقال على خلفية الاعتذار الذي قدمته القناة للحكومة البحرينية عن تغطيتها لمظاهرات المعارضة في البحرين. وأضافت الوكالة أن: "قصير كان قدم استقالته قبل أسبوع، ولكنها قُبلت، أمس، مضيفة أن اعتذار (قصير) للبحرين أثار استياء شديدا من قبل اللبنانيين والبحرينيين". وكان مدير القناة اعتذر في وقت سابق، إلا أن حزب الله، في بيان له، نفي الاعتذار.

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