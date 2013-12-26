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تفكيك خلية إرهابية بعدد من المدن المغربية

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تفكيك خلية إرهابية بعدد من المدن المغربية تفكيك خلية إرهابية بعدد من المدن المغربية

كتب : أ.ش.أ منذ 15 دقيقة

قالت وكالة الأنباء المغربية، اليوم، إن الأمن الوطني والقوات العسكرية المغربية تمكنا بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية بعدد من المدن فى البلاد، مكونة من عدة أفراد سبق لهم أن تلقوا تدريبات على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والمتفجرات ضمن تنظيمات إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها اليوم، إن "التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية المغربية كشفت عن مخطط لعناصر الخلية الإرهابية المفككة لإقامة معسكر بسلسلة جبال الريف لتوظيفه كقاعدة خلفية بهدف شن عمليات إرهابية ضد السلطات العمومية"، مشيرة إلى أن عناصر هذه الخلية كانت تنوي صنع متفجرات بالاعتماد على الشبكة العنكبوتية، كما برمجت للسطو على محلات تجارية بمدينة (سلا) بهدف تمويل مشاريعها الإجرامية.

وأضافت الوزارة أن العناصر الموقوفة قامت بوضع حاجز أمني مزيف على مقربة من مدينة "وزان"، حيث حاولت الاستيلاء على كميات من البضائع كانت بحوزة أحد المهربين الناشطين بالمنطقة.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد أوقفت خلال الأشهر الماضية إرهابيين بحوزتهم بعض أعلام تنظيم "القاعدة".

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