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"حماس": نعتز بانتمائنا إلى مدرسة "الإخوان"

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"حماس": نعتز بانتمائنا إلى مدرسة "الإخوان" "حماس": نعتز بانتمائنا إلى مدرسة "الإخوان"

كتب : (أ.ف.ب): منذ 7 دقائق

قال فوزي برهوم الناطق باسم "حماس"، اليوم في تعليقه على حظر السلطات المصرية لجماعة الإخوان في ، إن "حركة حماس تعتز وتفتخر وتتشرف بانتمائها إلى هذه المدرسة وفكر هذه الجماعة الأصيل"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

وأضاف: "ولكننا حركة مقاومة فلسطينية إسلامية تدافع عن فلسطين كل فلسطين، وعن عزة وكرامة الأمة العربية والإسلامية جمعاء، ولكن أطراف عدة تحاول تصدير أزماتها إلينا وجرنا إلى مربع التوترات والمناكفات بعيدا عن تفرغنا للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وتابع: "بعد إحكام حصارنا والهجوم الإعلامي المتواصل علينا ومحاولات التحريض المستمرة على شعبنا وكل محاولات النيل من الحركة وقياداتها ومقاومة شعبنا الباسلة، نؤكد مجددا أن (حماس) أسمى وأوعى من أن تنجر إلى هذه المعركة الخاسرة ولن ننجر إلى توترات ومناكفات المستفيد الأول والأخير منها العدو الإسرائيلي".

وقال: "كل محاولات تخويف حماس والنيل منها ومن جماهيرها لن يكتب لها النجاح فـ(حماس) متجذرة في قلب الشعب الفلسطيني ورقم واحد في الوجدان العربي والإسلامي".

وكانت المصرية أعلنت، أمس، جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" وحظرت عليها التظاهر وحملتها مسؤولية تفجير مديرية أمن الدقهلية في المنصورة الذي أوقع 15 قتيلا.

كما أعلن الجيش المصري أنه أحبط هجوما لحركة "حماس" في شمال سيناء، حيث تكثفت الاعتداءات منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، الأمر الذي نفته "حماس".

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