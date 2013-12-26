المرأة بحاجة لساعات نوم أكثر من الرجل

"حواء بحاجة إلى ساعات نوم أكثر من آدم"، هذا أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبية الحديثة فى هذا الصدد، حيث إن الحرمان من النوم الكافى يعرض المرأة للاكتئاب ونوبات غضب.

وقد حذرت الأبحاث الحديثة من أن الحرمان من النوم مرتبط بزيادة مخاطر وقوع المرأة فريسة للأزمات القلبية والسكتات الدماغية والالتهابات.

الآن، يقول باحثون أمريكيون إن لديهم الجواب حول حاجة مخ النساء للمزيد من الراحة والنوم وذلك بسبب تعدد المهام الموكلة لها أثناء النهار والمجهود البدنى والعصبى الذى يخضعن له.

وكشف العلماء فى جامعة "ديوك" بولاية "كارولينا الشمالية " النقاب عن أن حرمان النساء من النوم بمعدلات كافية يدفعهن للوقوع فريسة للاكتئاب ونوبات الغضب، غير المبرر، وفى المقابل فإن القضايا التى لا تؤثر على الرجال الذين لم يحصلوا على قسط كاف من النوم تختلف عن مثيلتها بين السيدات وفقا لتقرير المعهد العالمى للعلوم.

وقد ربطت دراسات سابقة أيضا بين قلة النوم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومشكلات الصحة العقلية، والسكتات الدماغية والالتهابات داخل الجسم.

وأشار الدكتور مايكل بريوس، وهو خبير فى النوم، إلى أن البعض يعتقد أن حرمان المرأة من النوم يعمل على تطوير التهابات شديدة فى أجسادهن ليستيقظن فعليا وهن يعانين من آلام جسدية.

وأضاف بريوس: أن النساء يمكن أن يتجنبن بعض المشكلات المرتبطة بالحرمان من النوم عن طريق أخذ قيلولة ومع ذلك، يشدد على أنه ينبغى أن تتعدى مدة نوم القيلولة 90 دقيقة.