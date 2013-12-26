مضادات الاكتئاب تزيد من فرص الهوس

توصلت دراسة طبية جديدة، إلى أن مضادات الاكتئاب قد لا تكون ذات فاعلية حقيقية فى علاج اضطراب ثنائى القطب، فى الوقت الذى ظل فيه استخدام مضادات الاكتئاب لعلاج هذا الاضطراب دائما مثيرة للجدل.

وأشارت بعض الدراسات والدلائل الإرشادية للمعالجة المضادة للاكتئاب، إلى أن العلاج لاضطراب ثنائى القطب قد يزيد من فرص الهوس، بينما يوصى آخرون العلاج بمضادات الاكتئاب قصيرة الأجل ووقفه فى وقت مبكر.

> وكان "ينجلى تشانج" الباحث فى "معهد الصحة النفسية" فى بكين، قد أجرى أبحاثه على عينة عشوائية من المرضى تداوى البعض منهم بمضادات الاكتئاب.

وأشارت المتابعة، إلى أن الانتحار كان من أهم الأعراض الجانبية الناجمة عن استخدام مضادات الاكتئاب والذهان بين المرضى.