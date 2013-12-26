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المرأة تتفوق على الرجل فى مكافحة فيروس الأنفلونزا

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المرأة تتفوق على الرجل فى مكافحة فيروس الأنفلونزا المرأة تتفوق على الرجل فى مكافحة فيروس الأنفلونزا

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن المرأة تعد الأكثر قدرة على مكافحة عدوى الإصابة بفيروس الأنفلونزا والتغلب عليها بالمقارنة بالرجل.

فعندما يتعلق الأمر بالمناعة الذاتية للإنسان، فيبدو أن النساء يتفوقن على الرجال - خاصة الذين لديهم مستوى هرمون "التستوستيرون" مرتفعا - فى مكافحة والتغلب على فيروس الأنفلونزا العنيد.

وأكدت الأبحاث الحديثة على أن النساء لديهن استجابة مناعية أقوى من الرجال عندما يتعلق الأمر بتطعيم ولقاح الأنفلونزا مشيرة إلى أن المرأة لديها استجابات أفضل بشكل عام للأمراض المعدية بما فى ذلك الأنفلونزا.

كما وجد الباحثون أن الرجال كانوا أقل استجابة بالمقارنة بالسيدات بعد تلقى اللقاح خاصة بين الرجال الذين يرتفع لديهم مستوى هرمون "التستوستيرون".
> يأتى ذلك فى الوقت الذى يعتقد فيه الباحثون أن العامل الوراثى قد يلعب دوار هاما فى تحديد استجابات الأشخاص لعدوى فيروس الأنفلونزا حيث ينشط اللقاح بعض الجينات، ويتوقع أن هذا التنشيط سيكون أضعف استجابة للقاح الأنفلونزا.

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