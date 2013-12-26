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محمد عساف يطرح قميصه للبيع في مزاد علني

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محمد عساف يطرح قميصه للبيع في مزاد علني محمد عساف يطرح قميصه للبيع في مزاد علني

قام الفنان محمد عساف بالتوقيع على قميص له وطرحه في المزاد العلني بسعر يبدأ من 50$، على أن يذهب ريعه في حال بيعه لصالح أطفال فلسطين ممثلين بمؤسسة اغاثة أطفال فلسطين، إذ أن الاحوال الجوية التي ضربت فلسطين في الأيام الأخيرة أدّت إلى تشريد الآلاف منهم من بيوتهم وأصبحوا نزلاء الخيام والمدارس.
يشار أنه قد أعلن دعمه وتضامنه مع أهل غزة، التي غرقت في الأمطار والظلام بسبب انقطاع الكهرباء في أسوا أوضاع لم تمر بها منذ 140 عام.

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