من هم الممثلون العشرة الأكثر جنياً للأرباح عام 2013؟

في المرتبة العاشرة، الممثلة Jennifer Lawrence التي جمعت 700 مليون دولار من خلال مشاركتها في فيلم The Hunger Games: Catching Fire.

في المرتبة التاسعة الممثل Chris Hemsworth الذي تمكن من جمع 701 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلمي Thor: The Dark World و Rush.

المرتبة الثامنة يحتلها مناصفة الممثلانJohn Goodman و Billy Crystal اللذان أعطيا صوتهما لشخصيتي Sullivan و Mike في الفيلم الكرتوني Monsters University واللذان تمكنا من جمع 743 مليون دولار.

المرتبة السادسة هي من نصيب الممثل الراحل Paul Walker الذي تمكن من جمع 789 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلم Fast & Furious 6

المرتبة الخامسة تحتلها الممثلة Sandra Bullock التي جمعت 862 مليون دولار من خلال مشاركتها في فيلم Gravity.

المرتبة الرابعة يحتلها الممثل Vin Diesel الذي جمع 887 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلمي Fast & Furious 6 و Riddick.

المرتبة الثالثة يحتلها الممثل Steve Carell الذي جمع 964 مليون دولار من خلال مشاركته في ثلاثة أفلام هي Despicable Me 2 و The Way Way Back و The Incredible Burt Wonderstone.

المرتبة الثانية يحتلها الممثل Robert Downey Jr الذي جمع مليار و 200 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلم Iron Man 3.

أما الممثل الأكثر جنياً للأرباح عام 2013 فهو Dwayne Johnson مع مليار و 300 مليون دولار من خلال مشاركته في ثلاثة أفلام هي Fast & Furious 6 و G.I. Joe: Retaliation و Pain & Gain .