أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من هم الممثلون العشرة الأكثر جنياً للأرباح عام 2013؟

Google+ Print
من هم الممثلون العشرة الأكثر جنياً للأرباح عام 2013؟ من هم الممثلون العشرة الأكثر جنياً للأرباح عام 2013؟

في المرتبة العاشرة، الممثلة Jennifer Lawrence التي جمعت 700 مليون دولار من خلال مشاركتها في فيلم The Hunger Games: Catching Fire.
في المرتبة التاسعة الممثل Chris Hemsworth الذي تمكن من جمع 701 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلمي Thor: The Dark World و Rush.
المرتبة الثامنة يحتلها مناصفة الممثلانJohn Goodman و Billy Crystal اللذان أعطيا صوتهما لشخصيتي Sullivan و Mike في الفيلم الكرتوني Monsters University واللذان تمكنا من جمع 743 مليون دولار.
المرتبة السادسة هي من نصيب الممثل الراحل Paul Walker الذي تمكن من جمع 789 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلم Fast & Furious 6
المرتبة الخامسة تحتلها الممثلة Sandra Bullock التي جمعت 862 مليون دولار من خلال مشاركتها في فيلم Gravity.
المرتبة الرابعة يحتلها الممثل Vin Diesel الذي جمع 887 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلمي Fast & Furious 6 و Riddick.
المرتبة الثالثة يحتلها الممثل Steve Carell الذي جمع 964 مليون دولار من خلال مشاركته في ثلاثة أفلام هي Despicable Me 2 و The Way Way Back و The Incredible Burt Wonderstone.
المرتبة الثانية يحتلها الممثل Robert Downey Jr الذي جمع مليار و 200 مليون دولار من خلال مشاركته في فيلم Iron Man 3.
أما الممثل الأكثر جنياً للأرباح عام 2013 فهو Dwayne Johnson مع مليار و 300 مليون دولار من خلال مشاركته في ثلاثة أفلام هي Fast & Furious 6 و G.I. Joe: Retaliation و Pain & Gain .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي