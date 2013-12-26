بالفيديو: Beyonce تغني "Survivor" مع طفلة مريضة

حقّقت النجمة Beyonce مجدداً حلم طفلة مريضة بالرقص معها والغناء على المسرح.

Beyonce التي تصدرت لائحة اﻷكثر بحثاً على Bing، غنت أغنية "Survivor" مع الطفلة Taylon البالغة من العمر 12 عاماً، ما جعلها شديدة السعادة، برغم إصابتها بسرطانٍ في الدماغ.

وتحمل أغنية "Survivor" التي اختارتها Beyonce لتتشاركها مع Taylon الكثير من معاني القوة؛ وذلك كي تشجّع الطفلة المريضة على تحدّي المرض.

وكانت Beyonce، بالتعاون مع منظمة Make-A-Wish قد دعت Taylon ووالدتها إلى حفلتها في "لاس فيغاس"، التي تقيمها ضمن جولتها العالميةMrs Carter .

يذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها Beyonce حلم طفلة مريضة، في هذا العام، إذ سبق لها أن حققت حلم طفلة مكفوفة بالغناء معها في استراليا.