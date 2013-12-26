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مصرع مزارع بطلق ناري بسبب إشارة ” رابعة ” فى شبين القناطر بالقليوبية

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مصرع مزارع بطلق ناري بسبب إشارة ” رابعة ” فى شبين القناطر بالقليوبية مصرع مزارع بطلق ناري بسبب إشارة ” رابعة ” فى شبين القناطر بالقليوبية

أرشيفية

أطلق سائق الرصاص على مزارع إثرقيام نجلة المجنى عليه بإستفزاززوجة المتهم بعلامة رابعة بشبين القناطر بالقليوبية ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق الرصاص عليه فلقى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمود يسري مدير الأمن إخطاراً من المقدم أحمد العاطى رئيس مباحث شبين القناطر بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول شوقى أ (60 سنة مزارع )جثة هامده إثر إطلاق نارى تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن.

فانتقل اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام والعميد أسامة عايش رئيس المباحث وتبين أن نجلة المجنى عليه تنتمى إلى جماعة الإخوان ولوحت إلى جارتها بعلامة رابعة إلى جارتها زوجة المتهم ، فقامت الأخيرة بسبها فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج فرد خرطوش وأطلق عيارنارى أصاب المجنى عليه ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى .

حيث تمكن العقيد أحمد الشافعى رئيس فرع البحث الجنائى من القبض على المتهم ويدعى “أحمد ع ا” سائق والسلاح المستخدم فى الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

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