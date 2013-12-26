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ضبط إخواني وبحوزته تسجيل صوتي لـ “صبحي صالح” يحرض على العنف بالاسكندرية‎

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ضبط إخواني وبحوزته تسجيل صوتي لـ “صبحي صالح” يحرض على العنف بالاسكندرية‎ ضبط إخواني وبحوزته تسجيل صوتي لـ “صبحي صالح” يحرض على العنف بالاسكندرية‎

صبحى صالح

تمكنت مديرية أمن الاسكندرية، من ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، وبحوزته شريط كاست مدون عليه ” نعم أنها حرب عقيده ” بصوت القيادي الإخواني صبحي صالح .

وكانت وحدة مباحث شرطة الرمل ثان، قد تمكنت من القبض علي المدعو إبراهيم عضو  جماعة الإخوان 30 عام،  وبحوزته جهاز لاب توب ، و150 سى دى و 2 فلاشة كمبيوتر ، وشريط كاسيت مدون عليه ” نعم أنها حرب عقيده ” للقيادى صبحى صالح .

و عثر بحوزته علي كتب تأليف الدكتور رفيق حبيب بعناوين “متى ينجح الانقلاب “،”معركة الإستفتاء علي الدستور”، ” امتحان الإخوان على أعتاب المشهد الأخير،”  الجيش والإخوان تحليل حوار السيسى “.

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