5 ملايين جنيه لرفع كفاءة وتطوير محور 26 يوليو بعد انتقال تبعيته لمحافظة الجيزة

أعلن محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن عن تخصيص 5 ملايين جنيه لرفع كفاءة محور 26 يوليو وتنفيذ مجموعة من المشروعات المُلحة بعد صدور قرار من وزير النقل المهندس إبراهيم الدميري بإنتقال تبعية المحور من وزارة النقل إلى المحافظة واعتباره من الطرق المحلية التابعة لها.

وأكد المحافظ – في تصريحات له اليوم الخميس – أن رفع كفاءة المحور تشمل أعمال نظافة ورفع الأتربة على جانبي الطريق واستعدال الحواجز الخرسانية وتكثيف الإنارة العامة وتوفير مساحات خارج نهر الطريق لعمل مواقف لسيارات الميكروباص تتوافر بها عناصر الأمان الكامل للمواطنين بدلاً من وقوف سيارات النقل الجماعي على جانب الطريق بما يهدد أرواح المواطنين ..مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت في إعداد التصميمات اللازمة لهذه المواقف .

وأشار عبد الرحمن إلى أنه سيتم خلال أيام تشكيل إدارة مستقلة تتولى النواحي الفنية وبحث تقديم خدمات إضافية للمترددين على المحور وتحديد الإجراءات اللازمة للتراخيص والإعلانات وتحسين العائد المادي لزيادة موارد المحافظة وبالتالي إستثمارها في زيادة الخدمات لمواطني الجيزة .

وأكد أن الفترة القادمة سيتم التركيز فيها على حل المشاكل المرورية بميادين المحافظة خاصة ميدان الجيزة الذي يعد أحد أهم الميادين ، لافتاً إلى أن التكدس المروري بميدان المنيب سينتهي تماماً بعد الإنتهاء من تطويره وتوفير أماكن لسيارات النقل للأقاليم بتكلفة 5ر2 مليون جنيه .

وأشار إلى أن التوجه الذي تتبناه المحافظة لحل مشاكل المرور هو إجراء تعديلات مرورية بالتقاطعات والمحاور الرئيسية بما يضمن تسهيل حركة المرور مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك ، بالإضافة إلى إيجاد حل نهائى لسائقي سيارات النقل الجماعي ينطلق من توفير أماكن ومساحات لهم للعمل من خلالها والتزامهم بها بالتوازي مع إنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية .

أ ش أ