نيابة الحوادث تحقق مع 5 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثثهم

يباشر محمد الجرف وكيل أول نيابة الحوادث بسكرتارية عماد الحفناوى ، ورئاسة المستشار شريف معتز رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيق مع 5 أشخاص لإتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثته بسبب خلافات مالية .

كشفت تحقيقات نيابة الحوادث بإشراف طارق أبو زيد المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة أن حدوث مشادة كلامية بين المتهم الاول هانى . ع 35 سنة وشهرته ” هانى مرسيدس ” والمجنى عليه على سيد محمد بسبب خلافات مالية على شراكة بينهم فى جراج ، وعلى أثر ذلك قام المتهم الاول بتحريض كلا من إسلام .س 30 سنة وشهرته ” إسلام الخواجة ” ومحمود ، ع 28 سنة وشهرته ” الجوهرى ” وحسام . م 30 سنة وشهرته ” سكر ” وعلاء . م 32 سنة على إستدراج المجنى عليه إلى شقة بمنطقة البساتين حيث قاموا بالاعتداء على المجنى عليه بألة حديدية على الرقبة والراس حتى لفظ انفاسه الاخيرة ثم قاموا بوضعه داخل جوال وقاموا بالتخلص منه فى تروسيكل والقوه بمنطقة الهضبة الوسطى .

كانت قد أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار شريف معتز بتشريح جثة شاب بعد العثور عليه مقتولا بالمقطم، لتحديد سبب الوفاة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة كشف غموض الحادث.

وكشفت معاينة النيابة للجثة أنها لشخص مجهول الهوية ومهشم الرأس، وتبين إصابته بجروح فى مختلف أنحاء جسده، مما يرجح أن الجانى انهال عليه بآلة حادة.