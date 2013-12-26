أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

حلول مشاكل بشرتك تبدأ من فواكه مطبخك

Google+ Print
حلول مشاكل بشرتك تبدأ من فواكه مطبخك حلول مشاكل بشرتك تبدأ من فواكه مطبخك

تتعدد الطرق الطبيعية للتخلص من عيوب البشرة، فمنها ما يحتوي على بعض الأعشاب، ومنها ما يحتوي على بعض الأطعمة، كالملح والسكر وغيرها، ولكن ماذا عن الفواكه؟!
تجيب خبيرة التجميل اللبنانية ليلى عبيد عن ذلك بقولها: إن كل مشكلة من مشاكل البشرة يتناسب معها أحد الأطعمة الطبيعية؛ فالخيار كما هو معروف يعتبر من أفضل الأطعمة للتخفيف من الهالات السوداء، وكذلك يعتبر السكر وزيت الزيتون من أفضل مقشرات البشرة وإزالة الخلايا الميتة.
ولكنه عندما يتعلق الأمر ببشرة الوجه، فأنت تحتاجين إلى علاج فعّال، يكون رقيقاً وآمناً على البشرة في نفس الوقت. وتعتبر الفواكه من أفضل الأطعمة التي تجمع بين الفاعلية والرقة على البشرة... فإليك بعض أفكاري الطبيعية في هذا المجال:
1. الكيوي لتنظيف البشرة
المكونات:
• ثمرة من الكيوي.
• ملعقتان من الزبادي.
• ملعقة من العسل.
• بضع نقاط من خلاصة زيت البرتقال.
الطريقة:
• اخلطي المكونات سوياً حتى يتكون لديك مزيج سميك شبيه بالكريم.
• بلّلي بشرتك بالماء.
• ضعيه على بشرتك لمدة 10 دقائق.
• اغسلي بشرتك بالماء.
يتميّز هذا القناع بأنه منظف للبشرة ومطهر لها، إضافة إلى أنه ناعم ورقيق عليها.

2. الفراولة لتنعيم الوجه وتنظيف المسام
المكونات:
• فراولة.
• بضع ورقات من النعناع.
• قطرة من زيت شجرة الشاي.
• حوض صغير.
الطريقة:
• عبّئي الحوض بالمياه الساخنة.
• أضيفي أوراق النعناع وزيت شجرة الشاي.
• قرّبي وجهك لمسافة 30 سنتمتراً من الحوض لمدة ربع ساعة.
• والآن، مسام بشرتك مفتوحة وجاهزة للتنظيف. لذا، اهرسي الفراولة، ودلّكي وجهك بها. فالفراولة تنظف البشرة، وتخلصها من البقايا التي تتركها مستحضرات التجميل داخل المسام.

تابعي هنا:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي