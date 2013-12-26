حلول مشاكل بشرتك تبدأ من فواكه مطبخك

تتعدد الطرق الطبيعية للتخلص من عيوب البشرة، فمنها ما يحتوي على بعض الأعشاب، ومنها ما يحتوي على بعض الأطعمة، كالملح والسكر وغيرها، ولكن ماذا عن الفواكه؟!

تجيب خبيرة التجميل اللبنانية ليلى عبيد عن ذلك بقولها: إن كل مشكلة من مشاكل البشرة يتناسب معها أحد الأطعمة الطبيعية؛ فالخيار كما هو معروف يعتبر من أفضل الأطعمة للتخفيف من الهالات السوداء، وكذلك يعتبر السكر وزيت الزيتون من أفضل مقشرات البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

ولكنه عندما يتعلق الأمر ببشرة الوجه، فأنت تحتاجين إلى علاج فعّال، يكون رقيقاً وآمناً على البشرة في نفس الوقت. وتعتبر الفواكه من أفضل الأطعمة التي تجمع بين الفاعلية والرقة على البشرة... فإليك بعض أفكاري الطبيعية في هذا المجال:

1. الكيوي لتنظيف البشرة

المكونات:

• ثمرة من الكيوي.

• ملعقتان من الزبادي.

• ملعقة من العسل.

• بضع نقاط من خلاصة زيت البرتقال.

الطريقة:

• اخلطي المكونات سوياً حتى يتكون لديك مزيج سميك شبيه بالكريم.

• بلّلي بشرتك بالماء.

• ضعيه على بشرتك لمدة 10 دقائق.

• اغسلي بشرتك بالماء.

يتميّز هذا القناع بأنه منظف للبشرة ومطهر لها، إضافة إلى أنه ناعم ورقيق عليها.

2. الفراولة لتنعيم الوجه وتنظيف المسام

المكونات:

• فراولة.

• بضع ورقات من النعناع.

• قطرة من زيت شجرة الشاي.

• حوض صغير.

الطريقة:

• عبّئي الحوض بالمياه الساخنة.

• أضيفي أوراق النعناع وزيت شجرة الشاي.

• قرّبي وجهك لمسافة 30 سنتمتراً من الحوض لمدة ربع ساعة.

• والآن، مسام بشرتك مفتوحة وجاهزة للتنظيف. لذا، اهرسي الفراولة، ودلّكي وجهك بها. فالفراولة تنظف البشرة، وتخلصها من البقايا التي تتركها مستحضرات التجميل داخل المسام.

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