محافظ قنا يستعرض عمليات التطوير بفرع بنزايون قنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، يرافقه السيد الدكتور نور بكر، رئيس شركة بنزايون مبنى الفرع بقنا، وخلال الزيارة التقى بالعاملين بالفرع، واستعرض مشروع التطوير المبدئى للفرع القائم على مساحة 2700م2، ويتكون من ثلاثة أدوار.

> ومن المقرر، أن يتم تعديل الواجهة الكاملة للفرع، بالإضافة إلى إعادة تصميم مناطق العرض، وتطوير المنطقة المحيطة، وإقامة نافورة جمالية محاطة بأعمدة إضاءة على نفس النمط السائد بالمحافظة .

ووجه السيد المحافظ المسئولين بمجلس مدينة قنا، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمسئولين بالشركة، من أجل إنهاء إجراءات مشروع تطوير فرع بنزايون بقنا، لإظهاره بالصورة اللائقة، ويساهم فى رفع مستوى تقديم الخدمات لمواطنى قنا .