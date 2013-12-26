إعلام زفتى يناقش "الدستور" وأهميته فى مدرسة بالغربية

نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية حول "مفهوم الدستور وأهميته"، بمقر مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بمدينة زفتى، بهدف نشر الوعى السياسى.

شارك فى الندوة مصطفى الجمل مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى، وجيهان صابر وكيل الإدارة التعليمية، ووجيه توفيق مدير مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، وجودة سويلم مدير عام التعليم الإعدادى، بحضور الطلبة والمدرسين والمدرسات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

وفى كلمته أكد رمزى الحسانين يوسف كبير أخصائيين الإعلام، أن دستورنا يفتح أمامنا طريق المستقبل ويتفق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، كما أنه يصون حرياتنا ويحمى الوطن، ويحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون تمييز، كما أنه منع وحارب ظاهرة التسرب من التعليم وجعله إلزامى إلى المرحلة الثانوية بمختلف أنواعها.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى شتا مدرس القانون بجامعة الإسكندرية، تعريف مصطلحات الدستور وأهميته، و الدستور وحرية المواطن، والدستور والعدالة الانتقالية، والدستور والعدالة الاجتماعية، والجوانب القانونية والدستورية لحقوق المواطنة.

وشارك رفعت جودة داغر ممثل لجنة الخمسين عن العمال والفلاحين، موضحاً دور لجنة الخمسين من حيث "المحتوى- الصلاحيات- آلياتها- طرق الأداء- النتائج"، بمواد الدستور ومدى توافقها مع ثورة 30 يونيو، والدستور ومستقبل "العشوائيات- الزراعة- الصحة- التعليم- الاقتصاد – المعاشات".

وأوضح أهمية ثقل مهارة مرشحى العمال والفلاحين وتنمية الوعى السياسى لديهم، وأوصت الندوة بضرورة العمل على إدراج مادة التربية القومية مادة أساسية ضمن مناهج التعليم الإلزامى والعمل على تكثيف الحملات الإعلامية بمراكز الشباب والمدارس والوحدات المحلية والنقابات لتعريف المواطنين بأهمية الدستور.