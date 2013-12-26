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وقفة احتجاجية لأفراد وأمناء مطافئ السويس وغلق أبواب الإدارة

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وقفة احتجاجية لأفراد وأمناء مطافئ السويس وغلق أبواب الإدارة وقفة احتجاجية لأفراد وأمناء مطافئ السويس وغلق أبواب الإدارة

نظم عدد من أفراد وأمناء الشرطة العاملين بالدفاع المدنى بالسويس وقفة احتجاجية ظهر اليوم داخل مقر المبنى الإدارى للإطفاء بميدان الأربعين معترضين على بعض المشاكل الإدارية الخاصة بهم ومطالبين بإحداث تغييرات فى إدارة الدفاع المدنى.

وقام المحتجون بإخراج السيارات الخاصة بالإطفاء أمام المبنى وغلق الأبواب فى محاولة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم .

من جانبه، اجتمع العميد هشام رفعت، مدير إدارة الدفاع المدنى مع المحتجين داخل المبنى فى محاولة لامتصاص غضبهم، حيث طالب المحتجون بحضور اللواء خليل حرب، مدير الأمن ولتحقيق مطالبهم .

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