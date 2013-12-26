أحد شباب الدقهلية يقدم مشروعا لإعادة تدوير الكاوتش المطاط لوزيرة البيئة

تقدم اليوم، مدحت أحمد سالم، من قاطنى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية إلى وزارة البيئة بفكرة مشروع يقوم على إعادة تدوير مخلفات الكاوتش المطاط التى تمثل تلوثا للبيئة وغير قابلة للتحلل بسهولة بدلا من حرقة.

ومن جهته، قال مدحت، فى تصريحات لـــــ"اليوم السابع"، خلال تواجده بالوزاره صباح اليوم، "عندى مشروع استوفيت له كل الاشتراطات البيئية، وأريد أن أحل به مشكلة بيئية حقيقية موجودة فى قرية ميت حارون، والتى تسبب تلوث الهواء نتيجة حرق الكاوتش الناتج من العمل للحصول على السلك منه، وهو ما أصاب الكثير من المواطنيين بحالات الاختناق والأمراض الصدرية".

وأضاف مدحت، أن المشروع بدأت دراسته منذ عام ونصف بعد الثورة وطرق كل الأبواب واستوفى ملف اكتظ بالورق الحكومى ونماذج المشاريع بدأ من مركز تيسير الأعمال فى ميت غمر والمحافظة وجهاز شئون البيئة الفرع الإقليمى لشرق الدلتا.

وقال مدحت، إن الفكرة بسيطة قائمة على تجميع الكاوتش من الطرق العامة ومن محلات تغير الكاوتش ومن شركات النقل المختلفة ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة بعد إزالة السلك منه، وذلك بماكينات معينة لنزع السلك وتقطيع الإطارات ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة تستخدم كوقود بديل يستخدم فى المصانع ذات الاستخدام الكبير للطاقة مثل مصانع الأسمنت والحديد والطوب والألمنيوم وغيرها والتى حازت على موافقة البيئة لاستخدام هذة النوعية من الوقود .