الببلاوي: الحكومة ستتصدى بحزم لأي عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو ترويع الآمنين

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 30 دقيقة

حازم الببلاوي

أدان الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، حادث إلقاء عبوة ناسفة على أتوبيس نقل عام بمدينة نصر، والذي أسفر عن وقوع 5 مصابين.

وأكد رئيس الوزراء، مجددا، أن الحكومة سوف تتصدى بكل حزم لأي عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو ترويع الآمنين، وأن الأجهزة الأمنية تعمل بدأب لضبط المتورطين في الأعمال الإرهابية لتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع.

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