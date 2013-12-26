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وزير الشباب: أعضاء الجماعة الإرهابية "قلة" سنقضي عليهم الفترة المقبلة

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وزير الشباب: أعضاء الجماعة الإرهابية "قلة" سنقضي عليهم الفترة المقبلة وزير الشباب: أعضاء الجماعة الإرهابية "قلة" سنقضي عليهم الفترة المقبلة
الأحد المقبل.. افتتاح أول مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب : زياد السويفي منذ 18 دقيقة

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، في تصريحات صحفية، خلال مبادرة حصر "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقصيري القامة"، إن شباب "الإخوان الإرهابية" يمثلون 1% من شباب ، وأضاف خلال المبادرة، التي تنظمها وزارة الشباب بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو سيخرج للقضاء على الإرهاب؛ لإنقاذ مصر بتصويته على الدستور، مشيدا بدور المرأة المصرية التي خرجت ودفعت بأبنائها للمشاركة في الثورة.

وأكد عبدالعزيز، أن أعضاء الجماعة الإرهابية، قلة بسيطة سنقضي عليهم الفترة المقبلة، من خلال خطة محكمة وضعتها ، وستقوم بتنفيذها بكل حسم.

ودعا عبدالعزيز، شباب مصر لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد، وعليهم أن يتأكدوا جيدا بأن هذه الجماعة إرهابية وهدفها إيقاف مسيرة البناء وعدم تنفيذ خارطة الطريق التي تسير تهدف لبناء مصر الحديثة.

وأوضح عبدالعزيز، أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى الآن 0.5 مليون، ويمثل نسبة 10: 12% في جميع الدول العربية، ويجري حصر عددهم بدقة في المدارس المصرية، بالتعاون مع وزير التربية والتعليم، الذي وضع خطة لحصرهم، وأضاف أن الوزارة ستفتح الأحد المقبل، أول مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة.

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