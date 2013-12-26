داعية سلفي يطالب باعتبار الدعوة السلفية وحزب النور ضمن الجماعات الارهابية

اعتبر الداعية السلفي الشيخ محمد الأباصيري أن اعتبارجماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ينطبق بالضرورة على حزب النور السلفي و حاضنته الفكرية “الدعوة السلفية بالإسكندرية” لافتا إلي اعتقادهم نفس الفكر التكفيري المنحرف الذي تعتقده جماعة الإخوان الإرهابية مرجعا ذلك إلي خروج قادة الدعوة و الحزب منددين في انزعاجٍ شديدٍ بهذا القرار لعلمهم و تيقنهم أنه يشملهم أيضًا و أنهم معنيون به .

> و طالب الأباصيري بتطبيق هذا القرار التاريخي الهام لحاضر مصر و مستقبلها على هذا الحزب و الدعوة الحاضنة له و ضمهما إلى جماعة الإخوان الإرهابية في قائمة المنظمات الإرهابية قبل فوات الأوان .

> وقال: إن الحزب و حاضنته و دعوته و إن كانا في هدنة الآن مع الدولة إلا أنه و في أول خلاف أو صدام معها سوف يتحول لأبشع مما عليه هذه الجماعة الإرهابية الآن و أشد و سوف يعاني الشعب المصري من إرهابهم أكثر مما عانى و يعاني من تنظيم الإخوان الآن .