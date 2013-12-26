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داعية سلفي يطالب باعتبار الدعوة السلفية وحزب النور ضمن الجماعات الارهابية

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داعية سلفي يطالب باعتبار الدعوة السلفية وحزب النور ضمن الجماعات الارهابية داعية سلفي يطالب باعتبار الدعوة السلفية وحزب النور ضمن الجماعات الارهابية

الداعية السلفي محمد الأباصيري

اعتبر الداعية السلفي الشيخ محمد الأباصيري أن  اعتبارجماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ينطبق بالضرورة على حزب النور السلفي و حاضنته الفكرية “الدعوة السلفية بالإسكندرية” لافتا إلي اعتقادهم نفس الفكر التكفيري المنحرف الذي تعتقده جماعة الإخوان الإرهابية مرجعا ذلك إلي خروج قادة الدعوة و الحزب منددين في انزعاجٍ شديدٍ بهذا القرار لعلمهم و تيقنهم أنه يشملهم أيضًا و أنهم معنيون به .
> و طالب الأباصيري بتطبيق هذا القرار التاريخي الهام لحاضر و مستقبلها على هذا الحزب و الدعوة الحاضنة له و ضمهما إلى جماعة الإخوان الإرهابية في قائمة المنظمات الإرهابية قبل فوات الأوان .
> وقال: إن الحزب و حاضنته و دعوته و إن كانا في هدنة الآن مع الدولة إلا أنه و في أول خلاف أو صدام معها سوف يتحول لأبشع مما عليه هذه الجماعة الإرهابية الآن و أشد و سوف يعاني الشعب المصري من إرهابهم أكثر مما عانى و يعاني من تنظيم الإخوان الآن .

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