مسلحون يغلقون البنك المركزي الليبي

أغلق عشرات من رجال الميليشيات في ليبيا مدخل البنك المركزي والميناء في طرابلس في مظاهرة مسلحة تطالب باستقالة رئيس الوزراء علي زيدان، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وتسود ليبيا اضطرابات فيما تسعى حكومة زيدان جاهدة لبسط سيطرتها على الدولة التي تزخر بالأسلحة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الزعيم السابق معمر القذافي.

وقال شاهد إن مسلحين وصلوا إلى البنك المركزي في وسط طرابلس في شاحنات ومنعوا الموظفين من دخول المبنى.

وأضاف الشاهد “طلب من العاملين في البنك المركزي العودة إلى منازلهم.”

وأغلق المسلحون فيما بعد مدخل ميناء طرابلس القريب.

وترفض عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي التخلي عن سلاحها كي تتمكن من الضغط لتحقيق مطالب سياسية ومالية.