سيارة مجهولة تثير الزعر أمام محكمة أستئناف المنصورة

تسببت سيارة مجهولة فى شارع المختلط بالمنصورة والواقع أمام مبنى محافظة الدقهلية فى احداث حالة من الذعر لدى المواطنين الذين قاموا بالاتصال بشرطة النجدة والحماية المدنية بعد توراد انباء عن وجود قنابل بداخلها .

وانتقل النقيب شريف ابو النجا رئيس مباحث قسم ثانى المنصورة و قسم المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالدقهلية وتبين عدم وجود أي متفجرات بالسيارة المتروكة أمام محكمة الاستئناف بشارع المختلط بالمنصورة ، وان السيارة منزوعة اللوحات وتخوف المواطنين من أن تكون محملة بمواد متفجرة .

وتم إبلاغ إدارتي الحماية المدنية والمفرقعات اللتان انتقلتا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين عدم وجود أي مواد متفجرة بالسيارة.