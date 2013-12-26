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الشباب يتحرك لضم لاعب جوانزو

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الشباب يتحرك لضم لاعب جوانزو الشباب يتحرك لضم لاعب جوانزو

أكدت تقارير صحفية برازيلية أن مسئولي الفريق الشباب السعودي بدأوا التفاوض مع نظرائهم في جوانزو الصيني لضم الجناح البرازيلي موريكي.

وأوضحت التقارير أن الشباب يجد منافسة من السد القطري على ضم اللاعب صاحب الـ27 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرى مسؤولو الشباب أن موريكي سيمنح الفريق قوة هجومية وسيساعدع على المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أسيا.

يُذكر أن موريكي ساهم في فوز جوانزو بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أسيا محققا لقب هداف البطولة برصيد 13 هدفا.

وتأهل بطل الصين إلى مونديال الأندية وفاز على الأهلي 2-0 قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة ثم الحصول على المركز الرابع بالخسارة أمام أتليتكو مينيرو 3-1.

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