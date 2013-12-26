بالفيديو - ديل بييرو يسجل هدفا رائعا من ضربة حرة

سجل الإيطالي أليساندرو ديل بييرو مهاجم فريق سيدني هدفا رائعا من ضربة حرة نفذها بالتخصص في شباك بريزبان بالمباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس في الدوري الأسترالي.

وحصل سيدني على ضربة حرة في الدقيقو 11 من الشوط الأول من على حدود منطقة الجزاء انبرى لها ديل بييرو المتخصص ليضعها بشكل رائع بالطريقة التي اعتاد أن يسجل بها الضربات الحرة.

وعلى الرغم من هدف ديل بييرو المبكر إلا أن ذلك لم يمنع فريقه من خسارة كبرى إذ تلقى بعدها 5 أهداف من بريزبان قبل أن يسجل جارسيا هدف سيدني الثاني قبل نهاية المباراة مباشرة.

وكان ديل بييرو قد انتقل إلى سيدني الأسترالي بعد رحلة طويلة مع يوفنتوس استمرت 19عاما من 1993 وحتى 2012.

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