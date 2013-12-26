احتجاز 11 من المتهمين بسرقة السكك الحديدية بالأقصر لحين ورود تقرير الهيئة

قررمعتز ربيعي مدير نيابة أرمنت جنوبي غرب الأقصراحتجاز تشكيل عصابي مكون من 11 فرد تخصصوا في سرقة مهمات السكة الحديدية لحين ورود تقريرهيئة السكة الحديد.

كانت قوات أمن الأقصرقد تمكنت في ساعة متاخرة من مساء أمس من ضبط تشكيل عصابي مكون من 11فرد تخصصوا في سرقة مهمات السكة الحديدية .

جاء ذلك إثر ضبطهم بطريق “الأقصر – الوادي الجديد ” متجهين إلي محافظة قنا وبحوزتهم ثلاثة أطنان من مهمات السكة الحديد.

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطاراً من اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بضبط سيارة ماركة شفروليه جامبو تحمل رقم “ط ر ب 7946 قيادة المدعو حمادة حسن علي 29 سنة سائق ومقيم الغردقة وتقل 10 أشخاص آخرين محملة بـ3 طن من مهمات السكة الحديد ومبلغ مالي قدره 8600 جنيه.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.