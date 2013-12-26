رئيس الإدارة المركزية لأمن الأزهر يتفقد كليات الجامعة بعد تفجيرات صباح اليوم

قام العميد محمود صبيحة رئيس الادارة المركزية للامن بالازهربجولة تفقدية على كليات الجامعة بمدينة نصر للبنين والبنات للتأكد من الوضع الامنى بالجامعة ومتابعة الاوضاع بالكليات فى أعقاب الانفجار الذى وقع فى وقت سابق اليوم بالقرب من فرع بنات الازهر والمدينة الجامعية بنات.

واكد صبيحة فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط استقرار الاوضاع الامنية بالجامعة ..و قال انه لم يتلق اى معلومات باكتشاف اى اشياء مضرة هناك.

كما اشار الى انه لم يتلق اى بيانات بشأن اصابات او تلفيات باى من مبانى فرع جامعة الازهر بنات او المدينة الجامعية التابعة لها والقريبتين من موقع الانفجار..و قال أنه يتابع التطورات مع المسئولين بالداخلية ومع ادارة الجامعة والامن الداخلى بالجامعة لتأمين الامتحانات.

واوضح ان الهدف من الجولة التفقدية هو التأكد من اكتمال كافة الاستعدادات الامنية لبدء الامتحانات بجامعة الازهر الاسبوع المقبل وتنفيذ الخطة الامنية التى تم وضعها لتأمين كل كليات الجامعة.

/أ ش أ/