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القضاء الكويتي يرفض إعادة الجنسية للمتحدث السابق باسم "القاعدة"

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القضاء الكويتي يرفض إعادة الجنسية للمتحدث السابق باسم "القاعدة" القضاء الكويتي يرفض إعادة الجنسية للمتحدث السابق باسم "القاعدة"

كتب : (أ.ف.ب): منذ 55 دقيقة

رفض القضاء الكويتي طلبا تقدم به المتحدث السابق باسم تنظيم "القاعدة"، لاستعادة جنسيته بعد سحبها بسبب نشاطه مع التنظيم المتطرف، حسبما أفادت صحيفة "القبس"، اليوم.

وذكرت الصحيفة أن الحكم الذي أصدرته محكمة إدارية، أمس، رفض إعادة الجنسية الكويتية إلى سليمان أبوغيث، صهر مؤسس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن والمتحدث السابق باسم التنظيم.

واعتبرت المحكمة أن "الغيث" مرتبط بتنظيم مسؤول عن هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل أبرياء. وكانت الكويتية سحبت جنسية "أبوغيث"، الذي يحاكم حاليا في "نيويورك" بتهم تتعلق بالإرهاب، مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر 2011.

والحكم ليس نهائيا ويمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف. وما زالت زوجة "أبوغيث" تعيش مع أبنائه في الكويت، إذ أن الحكومة لم تسحب جنسياتهم. وكان الادعاء العام الأمريكي ربط "أبوغيث" الذي اعتقل في فبراير، بالهجوم الذي حاول البريطاني ريتشارد ريد تنفيذه بواسطة حذاء مفخخ على متن رحلة بين باريس وميامي في 2001.

وغادر "أبوغيث" الكويت إلى أفغانستان في 2001 ثم انتقل إلى إيران، حتى سافر إلى تركيا مطلع العام الحالي، حيث اعتقل ووضع على متن طائرة متوجهة إلى الكويت، ثم اعتقل أثناء توقف الطائرة في الأردن وسلم إلى الولايات المتحدة.

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