صحيفة .. رويس = 40 مليون إسترليني

سيكلف الألماني ماركو رويس جناح بروسيا دورتموند الألماني فريق مانشستر يونايتد 40 مليون جنيه إسترليني في حال إن انتقل اللاعب لصفوف الشياطين الحمر.

وأكدت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية أن رويس الذي كان يمتلك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل مقابل 29.4 مليون إسترليني قد قام ناديه برفع الشرط الجزائي لـ40 مليون.

وتأتي تلك الخطوة بعد رحيل صانع ألعاب الفريق السابق ماريو جوتزة إلى بايرن ميونيخ مقابل نفس المبلغ تقريبا وهو ما جعل دورتموند يعدل الشرط الجزائي.

وكان مانشستر يونايتد قد أبدى اهتمامه بضم رويس وفقا للتقارير الإنجليزية التي أكدت أن ديفيد مويس قد أخبر إدارة الشياطين الحمر برغبته في التعاقد مع اللاعب.