أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صحيفة .. رويس = 40 مليون إسترليني

Google+ Print
صحيفة .. رويس = 40 مليون إسترليني صحيفة .. رويس = 40 مليون إسترليني

سيكلف الألماني ماركو رويس جناح بروسيا دورتموند الألماني فريق مانشستر يونايتد 40 مليون جنيه إسترليني في حال إن انتقل اللاعب لصفوف الشياطين الحمر.

وأكدت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية أن رويس الذي كان يمتلك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل مقابل 29.4 مليون إسترليني قد قام ناديه برفع الشرط الجزائي لـ40 مليون.

وتأتي تلك الخطوة بعد رحيل صانع ألعاب الفريق السابق ماريو جوتزة إلى بايرن ميونيخ مقابل نفس المبلغ تقريبا وهو ما جعل دورتموند يعدل الشرط الجزائي.

وكان مانشستر يونايتد قد أبدى اهتمامه بضم رويس وفقا للتقارير الإنجليزية التي أكدت أن ديفيد مويس قد أخبر إدارة الشياطين الحمر برغبته في التعاقد مع اللاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع